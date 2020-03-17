В деревнях Смоленской области появятся модернизированные дома культуры

Власти Смоленской области проведут в 2020 году реконструкцию и капитальный ремонт пяти домов культуры в сельской местности. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что посещаемость домов культуры планируют увеличить за счет технического обновления. Как заявили в пресс-службе Минкульта, цель работ — привлечь жителей области к творческой самореализации, в особенности речь идет о пожилых людях и молодежи. Помимо обновления ДК власти региона также собираются построить крытый павильон для проведения массовых мероприятий в поселке Каспля.

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Стоимость реконструкции и строительства составит более 34 миллионов рублей. Работы проводятся в рамках направления «Культурная среда» национального проекта «Культура». Всего на «Культурную среду» в регионе потратят около 45 миллионов рублей, из них более 38 миллионов — из федерального бюджета. Помимо капитального ремонта ДК в области собираются модернизировать муниципальные библиотеки. В 2020 году на переоснащение Краснинской центральной районной библиотеки потратят более десяти миллионов рублей.

6 марта в Минкульте объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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