В Севастополе появится трехэтажная художественная школа

В Севастополе построят трехэтажную художественную школу на 600 мест. Об этом заявили в пресс-службе департамента капитального строительства города, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Учреждение появится в рамках федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Отмечается, что срок проведения строительно-монтажных работ — 2021-2022 годы. Школу возведут вместе с музейно-культурным комплексом, который создается в городе по национальному проекту «Культура». Учиться в ней смогут не только дети, но и взрослые, общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров. В школе будут оборудованы десять учебных классов, ее сделают доступной для маломобильных граждан.

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На строительство школы заложено около 300 миллионов рублей, большая часть денег поступит из федерального бюджета. В настоящее время в Севастополе есть единственная государственная художественная школа на 300 мест.

11 марта сообщалось, что вокруг музейно-культурного комплекса, который будет создан в Севастополе на мысе Хрустальный, разобьют парк площадью 40 гектаров. На обустройство парка и набережной власти города планируют получить около 8,8 миллиарда рублей.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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