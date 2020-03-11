В Севастополе появится музейно-культурный комплекс с парком

Власти Севастополя в 2020 году начнут проектирование музейно-культурного комплекса с парком площадью 40 гектаров. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Комплекс будет создан на мысе Хрустальный по национальному проекту «Культура». Власти Севостополя рассчитывают получить около 8,8 миллиарда рублей на обустройство парка и набережной. Точная стоимость работ станет известна по окончании проектирования. Музейно-культурный комплекс будет создан в течение пяти лет, в него войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ России, театры оперы и балета, выставочный зал и музей обороны.

Материалы по теме Поднять со дна Из крымской галереи Айвазовского захотели сделать главный музей Юга России

«Создание парка предполагает мемориальный комплекс и музей обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны, объединение общественного пространства вдоль моря от Артиллерийской до Карантинной бухты», — отметили в департаменте капитального строительства города.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!