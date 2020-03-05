Водруженное на здание Рейхстага Знамя Победы увековечат под российским поселком

Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» будет установлен в Себежском районе Псковской области. В Российском военно-историческом обществе выбрали лучший проект после проведения творческого конкурса, сообщается на сайте РВИО.

Отмечается, что победителем стал проект скульптора Дениса Стритовича. Всего в конкурсе участвовали 12 работ от десяти художников и коллективов.

Знак будет установлен возле поселка Идрица, который в 1944 году освободила 150-я стрелковая дивизия — после этого ей было присвоено почетное название «Идрицкая». В 1945-м дивизия приняла участие в Берлинской наступательной операции, ее флаг был установлен на здании Рейхстага. После этого дивизия также получила почетное название «Берлинская», а ее знамя признали официальным символом победы советского народа над Германией в Великой Отечественной войне.

Памятный знак будет установлен в рамках осуществления национального проекта «Культура». Всего на проведение нацпроекта выделено 113,5 миллиарда рублей.

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