Лавров предложил объявить победу во Второй мировой достоянием человечества

Кампания по фальсификации истории, в том числе пересмотр итогов Второй мировой войны, обретает все более циничные формы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

По его словам, пока «цивилизованная Европа стыдливо молчит», в странах идет кощунственная борьба с памятниками в честь погибших спасителей народов, а также увековечивание памяти преступников. Министр указал, что подобную «вакханалию беспамятства» нужно остановить, и призвал объявить победу во Второй мировой достоянием человечества.

Лавров добавил, что молчание приводит к распространению идеологии нацизма и расового превосходства в странах Прибалтики. Он подчеркнул, что экстремистские партии и движения чувствуют себя все свободнее, в то время как страны Запада ссылаются на свободу слова и мирных собраний. «Подобная "политкорректность", по сути, оправдывает человеконенавистническую идеологию», — добавил глава МИД.

Ранее в феврале в российском посольстве в Германии констатировали, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. При этом попытки превратить СССР в виновника войны в дипмиссии назвали «попросту аморальными».

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