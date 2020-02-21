На Украине назвали парад Победы в Москве ловушкой

Участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве станет политической ловушкой для представителей иностранных государств, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Дробовича, Россия является страной-агрессором, нарушает международное право и использует «позорную практику инструментализации истории». «И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны», — подчеркнул глава Института нацпамяти.

Все, кто примет или захочет принять участие в этих мероприятиях, станут инструментом российской агрессивной политики, уверен Дробович. Это касается не только Украины, но и США, Европы, стран Азии. «Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны», — заявил Дробович.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планируют отправить в Москву делегацию на празднование юбилея победы.

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