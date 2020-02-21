МИД рассказал о ложной интерпретации слов Лаврова западным изданием

Западное издание The Insider ложно интерпретировало слова главы российского МИД Сергея Лаврова об уровне ВВП стран БРИКС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

«Это очередной пример некорректной журналистской интерпретации и приписывания слов, которые не произносились», — подчеркивается в сообщении. Речь идет о статье, в которой издание цитирует Лаврова, якобы рассказавшего «об экономической победе БРИКС над Западом».

В ведомстве отметили, что на самом деле министр, выступая 15 февраля перед экспертами на форуме «Примаковские чтения», говорил о показателях совокупного ВВП стран-членов объединения. По паритету покупательной способности он выше, чем у стран «большой семерки» (G7) — почти 51 триллион долларов против 44 триллионов. В министерстве также указали, что эти же данные неоднократно озвучивались в МВФ.

В конце декабря Лавров рассказал, что Россия не хочет возвращаться в «большую восьмерку» (G8). Вместо этого она участвует в других форматах — например, «большой двадцатке» и БРИКС. По мнению Лаврова, там решения «не навязываются, а принимаются» на основе консенсуса.

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