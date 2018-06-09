Трамп рассказал о желании G7 видеть Россию в своих рядах

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7), который проходит в Канаде, некоторые страны высказались за возвращение России в состав группы. Об этом сообщает в субботу, 9 июня, агентство РИА Новости.

По словам американского лидера формат G8 более содержательный, чем G7. «Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7 (...) Мы ищем мира во всем мире, а не играем в игры», — пояснил он.

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Хозяин Белого дома добавил, что страны «Большой семерки» не выносили этот вопрос на голосование, однако обсуждали его.

Ранее 9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не просилась обратно в G8 и прекрасно работает в других форматах. «Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в "восьмерке" больше не участвовали и они вернулись в свой формат "семерки", мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы», — заявил глава российского МИД.

Лавров добавил, что считает самым перспективным формат G20.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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