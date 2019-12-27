Лавров рассказал о нежелании России возвращаться в «большую восьмерку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет возвращаться в «большую восьмерку» (G8). Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости.

Нежелание восстанавливать формат глава ведомства объяснил тем, что «большая восьмерка» больше не соответствует современным реалиям, поскольку в ее работе не участвуют «новые мировые центры». «А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что вместо этого Россия участвует в других форматах — например, «большой двадцатке» и БРИКС. По мнению Лаврова, там решения «не навязываются, а принимаются» на основе консенсуса. Он заявил, что такие структуры формируют более справедливую политику.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев также негативно высказался о членстве России в G8. По его словам, в современном мире такие ограниченные форматы неактуальны, а Москва никогда не была полноправным членом «восьмерки». Говоря об отношениях России и Евросоюза в целом, он отметил, что они «сейчас на нуле».

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «большой восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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