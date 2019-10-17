Кремль оценил желание пригласить Россию на саммит G7 в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что в Кремле с удовольствием рассмотрят приглашение, если оно поступит. После ознакомления с формулировкой предложение можно будет оценивать, отметил пресс-секретарь.

Ранее представитель Белого дома Мик Малвэни сообщил, что Россия может принять участие в саммите G7 как отдельный участник. Это может стать промежуточным шагом к восстановлению полного формата «Большой восьмерки». По словам Малвэни, дискуссия о возвращении России в G8 продолжается, но решение будет принято позже.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!