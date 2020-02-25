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Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России

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Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд

Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. Ее слова приводит портал Postimees.ee.

Кальюлайд отметила, произнося речь в честь 102-й годовщины независимости страны, что у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям.

«Стратегическое выстраивание безопасности Эстонского государства после ухода Советских войск началось с того дня, когда премьер-министр Андрес Таранд отважно заявил: "Эстонии, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны"», — пояснила Кальюлайд. Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс. Лидер добавила, что Москва и Таллин до сих пор не ратифицировали пограничный договор, и призвала упорно работать над осуществлением этого шага.

2 февраля МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории из-за вопроса о границе и заявил, что «Тартусский мир действует».

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против договора. По их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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