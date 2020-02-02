Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил Россию в фальсификации истории из-за вопроса о государственной границе. Об этом сообщает ERR.

«Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов», — заявил он.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против договора. По их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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