Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, пишет издание ERR.

Он подчеркнул, что Таллин не будет ратифицировать договор, даже если его первой ратифицирует Москва, поскольку это будет иметь огромные юридические последствия. Спикер считает, что в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

19 ноября Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5 процентов территории Эстонии. «Мы хотим вернуть только свое», — сказал он. Москва отвергает территориальные притязания, которые Таллин обосновывает Тартуским договором.

Как отметил позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, у двух стран разное понимание о Тартуском мирном договоре 1920 года, который Эстония считает действующим, а Россия рассматривает как исторический документ, не имеющий юридической силы.

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