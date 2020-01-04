Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией. Об этом дипломат заявил радио Kuku, передает в субботу, 4 января, «Интерфакс».

«Нет, я этого не прогнозирую», — сказал Рейнсалу.

По его словам, Москва ранее связывала продвижение по вопросу о пограничном договоре с отказом Эстонии от русофобской политики. «Но мы не проводим русофобской политики!» — заявил глава МИД.

У двух стран разное понимание о Тартуском мирном договоре 1920 года, который Эстония считает действующим, а Россия рассматривает как исторический документ, не имеющий юридической силы. «Так что я предсказываю, что в этом вопросе дела не ухудшатся, но и не улучшатся», — отметил Рейнсалу.

19 ноября спикер парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5 процентов территории Эстонии. «Мы хотим вернуть только свое», — сказал Пыллуаас. Москва отвергает территориальные притязания, которые Таллин обосновывает Тартуским договором. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их неприемлемыми.

В январе 2018 года посольство России заявило, что со стороны эстонского правительства «продолжает зашкаливать» русофобская риторика, и в такой ситуации говорить о продвижении ратификации пограничных договоров не приходится.

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