В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении к согражданам напомнил о территориальных претензиях к России. Текст обращения опубликован на сайте парламента.

Пыллуаас отметил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после чего Россия признала Эстонию, война за независимость закончилась и была установлена эстонско-российская граница. «После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор вступил в силу и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН», — добавил спикер парламента.

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Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против этого, по их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

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