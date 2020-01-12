В парламенте Эстонии назвали пограндоговор с Россией антиконституционным

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас назвал пограничный договор с Россией противоречащим конституции республики. Об этом он написал в своей статье для Eesti Paevaleht.

Он обвинил политиков, поддерживающих ратификацию пограничного договора с РФ, в «угодничестве перед Россией» и желании «узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий».

По мнению Пыллауааса, ратификация нового договора не требуется, так как по конституции страны граница России и Эстонии определяется Тартусским договором 1920 года.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против этого, по их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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