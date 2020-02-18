Польша поспорила с Россией об ухудшении отношений

Посольство Польши в Москве поспорило со словами посла России Сергея Андреева об ухудшении российско-польских отношений, cообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Польские дипломаты отреагировали на слова посла о том, что отношения между странами сейчас хуже, чем на момент окончания Второй Мировой войны. По их мнению, они лучше, чем в тот момент — «так как на территории Польши не присутствуют советские войска».

К охлаждению отношений, считают поляки, привело то, что современная Россия берет советскую политику за образец. В посольстве понадеялись, что «тоталитарное прошлое в дальнейшем не будет обременять отношения между нашими народами».

Ранее 18 февраля было опубликовано интервью с российским послом, в котором он посетовал на испортившиеся в последние годы отношения с Польшей. По его словам, к такой ситуации привели постоянные попытки польской стороны переписать историю.

11 февраля в российском посольстве в Германии констатировали, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. При этом попытки превратить СССР в виновника войны назвали «попросту аморальными».

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