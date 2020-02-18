Россия объяснила ухудшение отношений с Польшей

Ухудшение отношений между Россией и Польшей за последние годы произошло из-за постоянных попыток последней переписывать историю. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Андреев в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты Сергей Андреев Посол России в Польше

Андреев рассказал, что до 2014 года отношения между государствами были нормальными, однако затем Польша стала все чаще пытаться переписать историю и подогнать ее под современные политические запросы. «И делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — отметил посол.

По его словам, польская сторона пытается продвигать историческую концепцию, в которой Советский Союз становится «на одну доску» с нацистской Германией, а его роль в победе умаляется. Андреев подчеркнул, что позиция российского государства, в отличие от польской, соответствует исторической правде. «Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне», — приводит издание его слова.

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11 февраля в российском посольстве в Германии констатировали, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «польский исторический ревизионизм» набирает обороты. При этом попытки превратить СССР в виновника войны назвали «попросту аморальными».

В конце января замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. По его словам, российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну. Шинковский указал, что это не правдивое заявление, и продемонстрировал документы военного времени, в которых польское правительство призывало союзников спасать евреев.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание».

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