Несколько сотен коллективов примут участие в конкурсе нацпроекта «Культура»

250 любительских творческих коллективов со всей России подали заявки на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе в рамках национального проекта «Культура». Победители мероприятия получат гранты в размере двух миллионов рублей, сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что в основной номинации под названием «Культура — это мы!» примут участие любительские театры, академические хоры, цирковые труппы, вокальные ансамбли, духовые оркестры и хореографические коллективы, работающие в жанре классического и стилизованного народно-сценического танца.

Гранты будут выделены 20 лучшим коллективам. Победителей определят в ходе межрегиональных этапов конкурса и смотров в городах. Деньги лауреаты смогут потратить на материально-техническое обеспечение — костюмы, инструменты, организацию гастролей.

Представители министерства подчеркнули, что выступления участников конкурса будут транслироваться в прямом эфире. Зрители смогут проголосовать за лучшие коллективы.

В 2019 году конкурс прошел с основной номинацией под названием «Традиции».

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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