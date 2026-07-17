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12:37, 17 июля 2026Россия

Песков рассказал о графике Путина

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Подробности о графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционное еженедельное мероприятие», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тему совещания Путин обозначит сам. По его словам, в графике президента на 17 июля также запланированы несколько встреч рабочего характера.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин получает всю информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и принимает соответствующие решения.

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