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12:48, 17 июля 2026Бывший СССР

Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Кабмин поручил перезахоронить Евгения Коновальца на территории национального пантеона
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pustovit Serhii / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 год. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров поручил провести перезахоронение на Украине останков (...) полковника армии Украинской народной республики, первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища», — отмечается в сообщении.

Известно, что Коновалец был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила восточную Галицию. Он руководил кампанией саботажа, поджогов польских поместий, нападений на банки и почтовые отделения и покушений на польских чиновников.

Коновалец также пользовался негласной поддержкой нацистской Германии и ее спецслужб. После кратковременной нормализации отношений Берлина с Варшавой руководитель украинских националистов согласился свернуть подпольную работу в Польше и перебазировался в Австрию. Был ликвидирован в 1938 году известным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

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