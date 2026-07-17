Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта

Кабмин поручил перезахоронить Евгения Коновальца на территории национального пантеона

Кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 год. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров поручил провести перезахоронение на Украине останков (...) полковника армии Украинской народной республики, первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища», — отмечается в сообщении.

Известно, что Коновалец был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила восточную Галицию. Он руководил кампанией саботажа, поджогов польских поместий, нападений на банки и почтовые отделения и покушений на польских чиновников.

Коновалец также пользовался негласной поддержкой нацистской Германии и ее спецслужб. После кратковременной нормализации отношений Берлина с Варшавой руководитель украинских националистов согласился свернуть подпольную работу в Польше и перебазировался в Австрию. Был ликвидирован в 1938 году известным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.