Новорожденных детей перепутали в больнице

В США две семьи подали иск к больнице, перепутавшей младенцев 36 лет назад

В США две семьи подали иск к больнице Unity в Графтоне, утверждая, что там 36 лет назад перепутали их новорожденных детей. Об этом сообщает KKTV.

В 2024 году 36-летний Джереми Моррисон из Колорадо сдал генетический тест и неожиданно узнал, что его родители ему не родные. По его словам, он всегда ощущал себя в семье странно: «Я был светловолосым ребенком, который выделялся среди темноволосых родственников». Однако он и предположить не мог, что в младенческом возрасте стал жертвой халатности медиков.

С помощью ДНК-теста тетя Моррисона вышла на некоего Кайла Байлина. Он родился в тот же день и в той же больнице с разницей в несколько часов. Обнаружив это, семьи обвинили Unity в подмене младенцев.

В больнице вину отрицают. По словам руководства, весь персонал того времени уволился, а записи не сохранились. «Мы не нашли никаких доказательств ответственности Unity Medical Center», — говорится в заявлении медучреждения.

Тем временем родители уже встретились со своими биологическими сыновьями. Сами Моррисон и Байлин пока не виделись.

Ранее сообщалось, что в Китае удочеренная в детстве женщина выяснила, что многие годы прожила в сотне метров от дома своих настоящих родителей. Ее разлучили с родной семьей, когда ей было два года.

