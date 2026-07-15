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Из жизни
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13:34, 15 июля 2026Из жизни

Пропавшая в детстве женщина многие годы жила в 100 метрах от настоящих родителей

Пропавшая в детстве 37-летняя китаянка несколько лет жила в 100 метрах от родителей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Weibo

В Китае удочеренная в детстве женщина выяснила, что многие годы прожила в 100 метрах от дома своих настоящих родителей. Об этом пишет Mothership.

37-летняя Цуй Нин пропала в 1991 году на рынке города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Ее семья снимала там квартиру, а отец торговал продуктами. В день исчезновения мужчина дал двухлетней дочери немного денег и отправил в ближайшую лавку купить булочку. Однако девочка заблудилась, перешла через улицу и оказалась на огромном оптовом рынке. Там ее заметила торговка. Она поняла, что ребенок потерялся, и попыталась найти родителей при помощи объявлений по громкой связи, но никто не откликнулся.

Тогда китаянка забрала Нин к себе и вырастила как свою дочь. При этом биологические родители девочки еще несколько лет оставались в Наньнине, работали на том же рынке и жили на соседней улице. Отец Нин потратил всю жизнь на поиски дочери. Его не стало несколько лет назад. Найти настоящих родителей Нин, которая позже переехала с приемной семьей в Дэбао, смогла только недавно. 7 июля она зарегистрировалась в специальном сервисе для поиска пропавших родных, и уже через несколько часов с ней связалась сестра.

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Женщины прошли ДНК-тест, который подтвердил их родство. После этого Нин воссоединилась с сестрой и матерью.

Ранее житель США Кайл Адлер выяснил, что его похитили в девятимесячном возрасте в Чили. Он сумел найти родную мать.

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