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12:37, 17 июля 2026Экономика

В сети опубликовали проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма

На сайте покойного сенатора Линдси Грэма опубликовали проект антироссийских санкций
Вячеслав Агапов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В сети появилась новая версия законопроекта об усилении санкций США против России, который был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Документ опубликован на сайте политика.

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта, который вводит новые антироссийские рестрикции. Документ включает ограничения против теневого флота, российских СПГ-проектов и иностранных компаний, поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), и предлагает тарифы до 100 процентов для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Кроме того, законопроект предусматривает персональные санкции против президента России Владимира Путина, российских ряда политических и военных руководителей, бизнесменов, госпредприятий и иностранных компаний, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Ограничения предлагают ввести против таких организаций, как Банк России, Сбербанк и Газпромбанк, а также на крупные энергетические проекты, в том числе «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3», их владельцев и руководителей.

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Также санкции коснутся стран, импортирующих российские нефть и газ, и тех, кто наиболее активно способствуют обходу санкций против энергоресурсов РФ — их ждут тарифы до 100 процентов. Новые рестрикции планируют ввести против так называемого российского теневого флота, иностранных лиц и судов, которые помогают Москве обходить ограничения.

Наконец, проект, опубликованный Блюменталем, запрещает гражданам и компаниям США вкладываться в российский госдолг и энергетический сектор, совершать денежные переводы в адрес российского правительства или в его интересах, а также экспортировать, реэкспортировать или передавать американские энергетические товары и технологии в Россию или внутри страны. Президенту страны разрешают временно не применять санкции, ограничения или пошлины, если это отвечает национальным интересам США.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.

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