Дюжина библиотек Челябинской области захотели попасть в нацпроект «Культура»

Дюжина (12) муниципальных библиотек Челябинской области отправили заявки на модернизацию в 2021 году в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает портал «Вечерний Челябинск».

Всего на конкурс принимается не более 20 заявок от одного региона, размер гранта для крупной центральной библиотеки составляет десять миллионов рублей, для малой библиотеки — пять миллионов. В рамках модернизации в учреждениях будет проведен ремонт, а сотрудники библиотек пройдут курсы повышения квалификации.

«Нацпроект "Культура" делает более видимыми библиотечные проблемы, выявляет лидеров отрасли, проверяет готовность библиотек к переменам, а также их способность к развитию. Только за первый год в стране было модернизировано 134 библиотеки, из них три в Челябинской области. В этом году будет преобразовано еще семь учреждений», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отмечается, что в регионе в рамках реализации нацпроекта «Культура» до 2024 года должны открыться 30 модернизированных библиотек.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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