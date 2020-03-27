У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб

Администрация Дубовского района Ростовской области приобретет для местного дома культуры автоклуб. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации сообщает портал DON24.RU в пятницу, 27 марта.

Отмечается, что средства на приобретение автоклуба будут выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». При помощи автомобильного клуба сотрудники дома культуры планируют проводить мероприятия в удаленных населенных пунктах. Машину планируют купить в 2021 году.

«Благодаря встроенной сцене, оборудованной всем необходимым, организация культурного отдыха жителей малых населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, станет более качественной», — говорится в пресс-релизе администрации района.

Ранее в марте в министерстве культуры объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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