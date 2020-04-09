Назван один из ведущих российских регионов по темпам развития культуры

Республика Коми в 2019 году вошла в топ-10 российских регионов, ведущих по темпам развития культуры. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Отмечается, что в Коми достигли значительных успехов в первый год реализации национального проекта «Культура». В частности, в рамках направления «Творческие люди» в 2019 году в регионе были выделены гранты главы республики на сумму 12,6 миллиона рублей. На них были реализованы 39 проектов. 61 человек принял участие в программе «Волонтеры культуры», 104 специалиста были обучены в рамках федеральной программы «Подготовка кадров для отрасли культуры». Помимо этого, четыре самодеятельных музыкальных коллектива региона приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих групп.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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