В Хакасии натренировали специалистов сферы культуры

40 специалистов сферы культуры из Хакасии с начала 2020 года прошли повышение квалификации в рамках направления «Творческие люди» национального проекта «Культура». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что натренированные специалисты получили сертификаты об обучении по таким направлениям подготовки, как драматургия, актерское мастерство, народное пение, менеджмент и франчайзинг. Также в рамках повышения квалификации участниками были освоены образовательные программы, нацеленные на создание массовых праздников, развитие муниципальных домов культуры и инновационно-проектную деятельность библиотек.

Обучение проводилось дистанционно на базе Краснодарского государственного института культуры, Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Кемеровского государственного института культуры. До конца 2020 года власти региона планируют повысить уровень квалификации еще 78 работников сферы культуры.

Помимо программы «Творческие люди» в нацпроект «Культура» входят направления «Культурная среда» и «Цифровая культура». На его реализацию выделено 113,5 миллиарда рублей.

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