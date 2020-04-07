Российский регион обеспечат современными библиотеками

Власти Нижегородской области создадут три современные модельные библиотеки за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Библиотеки будут созданы на базе уже существующих культурных учреждений — центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской и Решетихинской поселковой библиотек. Здания будут капитально отремонтированы. Их модернизируют, обеспечат необходимой мебелью и оргтехникой.

Работы будут проводиться в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На них из федерального бюджета будет выделено 20 миллионов рублей.

«Национальные проекты уже в первый год реализации позволили сделать немало полезных вещей, востребованных в период санитарных ограничений. В частности, это касается цифровизации различных сфер жизни. Обязательно будем продолжать эту работу», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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