Активно развивающееся село крупнейшего острова России получит дом культуры

В селе Новотроицкое, расположенное на юге крупнейшего острова России Сахалина, появится современный дом культуры. Об этом объявили в пресс-службе правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».

Строительство планируется завершить в 2021 году. В пресс-службе правительства подчеркнули, что дом культуры «необходим этому населенному пункту, так как село находится недалеко от Южно-Сахалинска и активно развивается, строятся жилые дома».

Жители села получат ДК в рамках реализации национального проекта «Культура». Отмечается, что здание будет двухэтажным, с площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. В нем организуют киноконцертный зал на 290 мест, разместят библиотеку с читальным залом, тренажерный зал, студию хореографии, компьютерный класс, а также игровые, артистические и костюмерные зоны. Грушевый сад вокруг дома культуры обустроят для прогулок и спортивных занятий.

Село Новотроицкое расположено в семи километрах от Южно-Сахалинска. В нем проживают около 1,3 тысячи человек.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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