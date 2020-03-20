Кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по показам из-за коронавируса

Фонд кино не будет штрафовать региональные кинотеатры, модернизированные в рамках национального проекта «Культура», за невыполнение планов по показам отечественных фильмов. Решение принято из-за закрытия заведений на карантин на фоне пандемии коронавируса, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства культуры России.

Модернизированные в рамках нацпроекта кинотеатры обязались поддерживать определенную долю проката российских фильмов. Штрафы за первый квартал 2020 года вводить не будут. В Минкульте подчеркнули, что предложили региональным властям отложить реализацию некоторых других работ в рамках национального проекта «Культура». Это касается проведения творческих мероприятий, фестивалей и конкурсов.

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«Наша работа в рамках нацпроекта продолжается. Пока мы не перераспределяем средства между мероприятиями, но рекомендуем перенести все творческие мероприятия, фестивали и конкурсы на третий квартал», — заявила замминистра Ольга Ярилова.

10 марта сообщалось, что в Ульяновской области запустили неделю национального проекта «Культура», в рамках которой жителей региона познакомят с результатами работы властей.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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