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Преференции для российских поставщиков по госзакупкам предложили расширить

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Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Группа парламентариев Совета федерации и Госдумы подготовила проекты поправок к закону «о госзакупках» и направила их главе нижней палаты Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Миустину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Сенаторы предлагают дать больше преференций российским поставщикам товаров и услуг, участвующих в госзакупках.

В частности, предлагается расширить действующие для отдельного перечня российских товаров «ценовые преференции» в размере 15 процентов на все товары и услуги российских поставщиков и поставщиков из ЕАЭС.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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