На создание семейных ферм в Саратове выделят еще 28 миллионов рублей

В Саратовской области планируют выделить дополнительно 28 миллионов рублей на создание и развитие семейных ферм в регионе в 2020 году. Всего на эти цели власти намеревались потратить 89,9 миллиона рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«В 2020 году на реализацию мероприятий по развитию семейных ферм запланировано выделение 89,9 миллиона рублей. Средства на гранты выделяются из федерального центра и, так как саратовские фермеры показали эффективность в освоении средств, в этом году региону увеличено финансирование данного направления», — отметили в министерстве.

Уточняется, что максимальный размер гранта, на который могут рассчитывать участники конкурса, — 10 миллионов рублей. Желающие получить грант должны оформить заявку и подать ее в министерство.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в России также реализуется конкурс на получение гранта «Агростартап». В его рамках фермеры получают финансовую поддержку на развитие хозяйств.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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