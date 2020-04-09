Начинающие тюменские фермеры получат гранты на создание хозяйств

В Тюменской области стартовал конкурс на получение гранта «Агростартап», он пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, участие в конкурсе примут начинающие фермеры, заявки можно подать в Департаменте агропромышленного комплекса до 14 апреля. Согласно указанным правилам, претенденты на грант должны быть готовы создать новые рабочие места.

Уточняется, что фермерам необходимо вложить в создание хозяйства 10 процентов от необходимой суммы, остальные 90 процентов предоставит государство.

Аналогичный конкурс проходит и в Самарской области, где главы фермерских хозяйств смогут получить гранты «Агростартап» в размере до шести миллионов рублей. Приоритет будет отдаваться хозяйствам, чья деятельность ориентирована на молочное и мясное скотоводство.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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