Самарские фермеры получат до шести миллионов рублей на развитие хозяйств

В Самарской области главы фермерских хозяйств смогут получить гранты «Агростартап» в размере до шести миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом 3 апреля сообщает «Волжская Коммуна».

Уточняется, что приоритет будет отдаваться хозяйствам, чья деятельность ориентирована на молочное и мясное скотоводство. С 10 по 20 апреля в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области будут принимать заявки на участие в конкурсе. Размер гранта для участников составит пять миллионов рублей, а для хозяйств, входящих в сельскохозяйственный потребкооператив, — шесть миллионов рублей.

Победителями первого такого конкурса в 2019 году стали 14 владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, три из которых стали членами сельхозкооператива.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!