В России отменят 200 тысяч плановых проверок бизнеса из-за коронавируса

В России отменят более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что соответствующие меры по ограничению большинства плановых проверок ранее были законодательно установлены. Уточняется, что внеплановые проверки не отменены, однако их проведение должно быть согласовано с прокурором.

«С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметили в Генпрокуратуре.

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В начале апреля стало известно, что внеплановые проверки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса будут возможны только при наличии серьезных нарушений, а плановые проверки будут отменены.

Для поддержи предприятий малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса банки также начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты. Кроме того, российскому бизнесу предоставили возможность оформить кредитные каникулы.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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