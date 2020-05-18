На льготное кредитование российского бизнеса выделят миллиарды рублей

Правительство выделит более 5,5 миллиарда рублей на льготное кредитование российского бизнеса по ставке 2 процента. Соответствующее распоряжение уже подписано, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает 18 мая ТАСС.

«Мы запускаем новый механизм государственной поддержки, который предложил президент. Это займы под 2 процента. Остальную часть ставки банкам компенсирует государство. На эти цели мы направим кредитным учреждениям более 5,5 миллиарда рублей», — отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, правила предоставления соответствующих субсидий уже утверждены. На кредиты могут рассчитывать как небольшие компании, так и представители крупного бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.

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Премьер подчеркнул, что размер кредита будет рассчитываться из 1 МРОТ на каждого сотрудника, эта сумма будет умножаться на период кредитования.

«Но, конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат. Ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами. Всю эту сумму погасит государство», — заключил Мишустин.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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