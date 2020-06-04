Назван срок восстановления экономики России

Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года. Такой срок назвал гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», сообщает газета «Ведомости».

Троценко указал, что постепенное снятие ранее введенных ограничений обусловлено сугубо экономическими вопросами и никак не связано с появлением вакцины от коронавируса (ее пока нет — прим. «Ленты.ру») или выработкой коллективного иммунитета от вируса. Бизнесмен не исключает и прихода второй волны эпидемии.

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В начале июня президент России Владимир Путин одобрил план восстановления экономики. Его стоимость составит пять триллионов рублей, основная цель плана — поддержка населения и наиболее пострадавших компаний. Согласно недавнему опросу ФОМ, треть россиян верят, что экономический кризис в стране закончится через 2-3 года. При этом 26 процентов опрошенных уверены, что глубина падения экономики преувеличивается.

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