США потребуется десять лет на реанимацию экономики

США может потребоваться почти десятилетие на реанимацию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

В 2020-2030 годах совокупный объем ВВП страны в реальном выражении будет на 3 процента (или на 7,9 триллиона долларов) ниже, чем ожидалось в январе текущего года, подсчитали эксперты управления. В номинальном выражении ВВП окажется на 15,7 триллиона долларов (или на 5,3 процента) меньше прогнозов.

«В первые годы периода десятилетия снижение прогнозов по номинальному ВВП США в основном обусловлено падением реального производства», — говорится в документе. Отмечается, что в последующие годы этот фактор будет все меньше влиять на динамику ВВП страны, а замедление инфляции — все больше.

Согласно майскому прогнозу CBO, американская экономика в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6 процента в годовом выражении, до начала пандемии прогнозировался рост на 2,2 процента.

ВВП США в первой четверти 2020 года упал на 4,8 процента. Это стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов. На фоне этого Америке предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет.

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