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США потребуется десять лет на реанимацию экономики

Фото: Mike Segar / Reuters

США может потребоваться почти десятилетие на реанимацию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

В 2020-2030 годах совокупный объем ВВП страны в реальном выражении будет на 3 процента (или на 7,9 триллиона долларов) ниже, чем ожидалось в январе текущего года, подсчитали эксперты управления. В номинальном выражении ВВП окажется на 15,7 триллиона долларов (или на 5,3 процента) меньше прогнозов.

«В первые годы периода десятилетия снижение прогнозов по номинальному ВВП США в основном обусловлено падением реального производства», — говорится в документе. Отмечается, что в последующие годы этот фактор будет все меньше влиять на динамику ВВП страны, а замедление инфляции — все больше.

Согласно майскому прогнозу CBO, американская экономика в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6 процента в годовом выражении, до начала пандемии прогнозировался рост на 2,2 процента.

ВВП США в первой четверти 2020 года упал на 4,8 процента. Это стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов. На фоне этого Америке предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет.

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