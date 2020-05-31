США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

США ждет сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии. Такое мнение высказали аналитики Bloomberg Economics.

Американское министерство труда в пятницу, 5 июня, как ожидается, выпустит отчет о безработице. В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за фактически 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы будет меньше и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.

Ранее сообщалось, что с сильнейшим обвалом на рынке труда столкнулись в Европе. Уровень безработицы в Германии уже вырос сильнее, чем за весь финансовый кризис 2008-2009 годов.

По оценке Boston Consulting Group, в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии коронавируса в мире может остаться без работы каждый шестой человек. Потери трудовых доходов достигнут уровня в 3,4 триллиона долларов, а уровень безработицы пробьет 17 процентов.

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