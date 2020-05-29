Треть населения земли оказалась под угрозой потери работы

Каждый шестой человек в мире может остаться без работы в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG).

Почти треть населения земли (около двух миллиардов) человек оказались под угрозой потери работы или перехода на неполную занятость в 2020 году. Согласно прогнозам ILO (Международная организация труда), потери трудовых доходов достигнут 3,4 триллиона долларов, а уровень безработицы превысит 17 процентов.

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Согласно анализу BCG, более 80 процентов увольнений в мире придется на сферу непродовольственного ретейла, обрабатывающей промышленности, гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма и строительства. Также отмечается, что из-за автоматизации 12 процентов существующих рабочих мест могут подвергнуться риску, а 30 процентов рабочих мест потребуют от людей дополнительных навыков. Более 10 процентов всех работников, по прогнозам, будут работать на удаленном режиме.

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. При самом негативном сценарии, когда во всех регионах будет введен жесткий карантин, он может увеличиться до 12-15 процентов. Доходы граждан в этом случае могут упасть до 9-12 процентов.

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