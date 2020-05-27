Названа доля потерявших работу молодых людей в мире

Международная организация труда (МОТ) назвала долю людей в мире, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса. Согласно подсчетам, с этим столкнулся каждый пятый молодой человек, передает РИА Новости.

Кроме того, указывают в МОТ, у тех, кто продолжает работать, занятость сократилась почти на четверть (23 процента). COVID-19 и введенные из-за него ограничения привели к резкому росту безработицы, при этом женщины пострадали от этого сильнее мужчин. В организации указывают, что из-за эпидемии нарушаются также образовательные процессы и профессиональная подготовка и если сейчас не принять меры по улучшению положения таких работников, то последствия могут растянуться на десятилетия. В МОТ настаивают на принятии мер, которые гарантировали бы обучение и занятость молодых работников.

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Согласно недавнему прогнозу Всемирного банка, в условиях крайней нищеты из-за наступившего кризиса могут оказаться 60 миллионов человек по всему миру. Спад мирового ВВП в текущем году составит пять процентов.

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