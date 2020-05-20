Десятки миллионов европейцев останутся без работы

Десятки миллионов человек в 27 странах Евросоюза находятся в условиях частичной занятости и могут остаться без работы в ближайшие месяцы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмит на видеобрифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

Увольнения грозят 30 миллионам человек, из-за этого безработица в ЕС может увеличиться более чем в три раза по сравнению с февралем 2020 года. Тогда в Евросоюзе насчитывалось 14,1 миллиона безработных. Сложная ситуация складывается с занятостью молодежи, в некоторых странах ЕС безработица в этой социальной группе достигает 50 процентов.

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C 1 июня должна заработать программа Еврокомиссии SURE. Она направлена на привлечение 100 миллиардов евро кредитных средств. Деньги предоставят работодателям в виде льготных займов, чтобы мотивировать их сохранять рабочие места.

В конце апреля Европейская комиссия подготовила план на два триллиона евро по выводу ЕС из экономического кризиса на фоне пандемии. Кроме того, Германия и Франция разработали программу спасения Европы на 500 миллиардов евро.

По прогнозу Всемирного банка, из-за коронавируса в условиях крайней нищеты в мире будут вынуждены жить порядка 60 миллионов человек.

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