Германия и Франция подготовили план спасения Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне пандемии коронавируса подготовили план спасения Европы. Совместная инициатива предполагает создание фонда восстановления европейской экономики объемом 500 миллиардов евро, сообщает Spiegel со ссылкой на принятый правительствами обеих республик документ.

В нем говорится, что целью фонда является поддержка наиболее пострадавших секторов экономики и регионов за счет средств из бюджета ЕС в соответствии с европейскими приоритетами. При этом в первую очередь, должны быть направлены инвестиции на вопросы экологии и развития цифровых технологий.

Отмечается, что помощь фонда будет доступна в течение некоторого срока. Программа должна быть единогласно одобрена всеми странами Евросоюза.

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По словам Меркель, совместный натиск Франции и Германии обеспечит единство внутри ЕС. Она добавила, что в нынешних условиях целостность объединения находится под угрозой, поскольку пандемия в разной степени оказала негативное влияние на государства-члены.

В конце апреля Европейская комиссия также подготовила план на два триллиона евро по выводу ЕС из экономического кризиса на фоне пандемии.

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