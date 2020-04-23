Европа задумала триллионный план по выходу из кризиса

Европейская комиссия задумала план на два триллиона евро по выводу ЕС из вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса. Инициатива обсуждается в преддверии видеовстречи лидеров стран союза в четверг, 23 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Около 300 миллиардов евро хотят выделить в рамках формирующегося в настоящее время семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, перебросив их с других программ. Также власти ЕС планируют занять на рынках еще 320 миллиардов. Откуда поступят остальные средства, агентство не поясняет.

Новый план должен дополнить согласованную в начале апреля программу экстренных мер на 540 миллиардов евро. Ее планировалось запустить до конца апреля.

Глобальная пандемия нанесла серьезный удар по экономике ЕС. В Брюсселе ожидают, что из-за замедления деловой активности по итогам 2020 года европейские объемы производства сократятся на 10 процентов.

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