Оценен рост безработицы в России

Число безработных в России за апрель возросло более чем на 800 тысяч человек — до 4,3 миллиона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что рост числа безработных в апреле 2020 года по сравнению с прошлым составил 21 процент, а по сравнению с мартом текущего года — 23,4 процента. Из этого следует, что уровень безработицы в апреле в России составил 5,8 процента от рабочей силы, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что количество безработных в России достигло 1,4 миллиона человек. Он объяснил, что на данном этапе ситуация не является угрожающей благодаря своевременно принятым мерам правительства, которые были направлены на сохранение занятости. Иначе число высвобождаемой рабочей силы было бы больше, уточнил министр.

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