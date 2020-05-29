Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Всего аналитики выделили три вероятных сценария роста безработицы в стране. Если эпидемия прекратится достаточно быстро, а кризис ограничится одной волной, то безработица вырастет до шести-семи процентов. Больше всего пострадают сфера услуг и непродовольственная торговля. Доходы граждан при этом снизятся на два-три процента.

Материалы по теме Рабочий настрой Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию? Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Если ограничительные меры затянутся и будут повторные кризисные волны, то доля безработных граждан может достигнуть восьми-десяти процентов. В этом случае кризис может ударить также по производству и строительству, а доходы в стране упадут на четыре-шесть процентов.

В самом тяжелом сценарии безработица может вырасти до 12-15 процентов. Это возможно в случае затяжного кризиса всей экономики — в том числе в добыче, металлургии и банках — а также жесткого карантина во всех российских регионах. Доходы в этом случае могут упасть до 9-12 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в России в мае. По его словам, количество официально зарегистрированных безработных достигло 1,9 миллиона человек. Также президент заявил, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!