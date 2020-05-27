Путин назвал уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России в мае вырос, количество официально зарегистрированных безработных достигло 1,9 миллиона человек. Об этом в ходе совещания по ситуации на рынке труда заявил президент страны Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По его словам, ничего неожиданного в такой динамике нет, однако федеральные ведомства и региональные власти должны уделить максимум внимания этой проблеме.

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В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в условиях неполной занятости в России работают более трех миллионов человек, из них почти 1,5 миллиона направлены в «простой».

На прошлой неделе он предполагал, что вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек.

Ранее Росстат в соответствии с методологией Международной организации труда подсчитал, что в апреле число безработных в России возросло до 4,3 миллиона человек, это 5,8 процента. При этом пособие по безработице получали только 1,1 миллиона граждан.

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