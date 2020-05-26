Мировая экономика приблизилась ко дну и по итогам 2020 года упадет сильнее, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в обновленном прогнозе рейтингового агентства Fitch, опубликованном на сайте организации.

В конце апреля аналитики агентства ожидали падения глобального ВВП по итогам года на 3,9 процента, однако теперь полагают, что экономика сократится на 4,6 процента. Причиной стал пересмотр ожиданий относительно сокращения экономик еврозоны и Великобритании. Эксперты полагают, что они упадут на 8,2 процента и 7,8 процента соответственно. В предыдущем прогнозе цифры были оптимистичнее — 7 процентов и 6,3 процента соответственно.

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Также ухудшены ожидания относительно ВВП развивающихся стран. Его падение по итогам года (без учета Китая) составит 4,5 процента, хотя в апреле прогнозировалось снижение только на 1,9 процента. Наиболее негативные прогнозы эксперты дали Бразилии, Индии и России. Ожидается, что ВВП последней в текущем году упадет на 5 процентов, хотя в апрельском прогнозе цифра была на уровне 3,3 процента.

Ожидания относительно экономик Китая, США и Японии эксперты оставили прежними. Они сократятся на 0,7 процента, 5,6 процента и 5 процентов соответственно.

Ранее Минэкономразвития России представило собственный прогноз относительно экономики страны в 2020 году. В ведомстве ожидают, что российский ВВП по итогам года сократится на 5 процентов, в 2021-м он вырастет на 2,8 процента, в 2022-м — на 3 процента, в 2023-м — на 3,1 процента. Позднее в ведомстве добавили, что не ждут отскока и быстрого восстановления экономики после снятия введенных из-за коронавируса ограничительных мер. К уровню начала 2019 года ВВП России сможет вернуться только в конце 2021-го.

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