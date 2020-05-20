Российским городам предрекли массовый исход жителей

Кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, может ускорить внутреннюю миграцию в России. Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эксперты полагают, что в ближайшие два года все больше россиян будут стремиться в Москву и Петербург. Соответственно менее развитые регионы столкнутся с замедлением экономического развития и падением доходов. Сильнее всего нехватка населения будет видна в Чувашии, Башкирии, а также в Самарской, Омской и Нижегородской областях.

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Ранее сообщалось, что экономика России по итогам второго квартала 2020 года испытает рекордный обвал. По подсчетам Bloomberg, падение ВВП страны в апреле-июне составит 16 процентов, что является худшим квартальным показателем как минимум с начала 1990-х годов.

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